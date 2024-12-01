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Beşiktaş, Hatayspor Maçı İçin Mersin'e Geldi

Beşiktaş, Hatayspor Maçı İçin Mersin'e Geldi
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma için Mersin'e ulaştı. Takım, otel önünde taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma için Mersin'e geldi.

Uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na inen siyah-beyazlı kafile, takım otobüsüyle kentte konaklayacakları otele gitti.

Otel önünde takımı karşılayan Beşiktaşlı taraftarlar, meşale yakıp tezahüratta bulundu.

Kafilede Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar da yer aldı.

Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Spor
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