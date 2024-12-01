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Beşiktaş, Hatayspor ile 9. Randevusuna Çıkıyor

Beşiktaş, Hatayspor ile 9. Randevusuna Çıkıyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, ligde 6 galibiyetle 5. sırada bulunuyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor ile 9. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşacak. Müsabaka öncesi ligde siyah-beyazlılar 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 21 puanla 5. sırada yer alıyor. Bordo-beyazlılar ise 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle aldığı 7 puanla 18. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 9. randevu

Beşiktaş ile Hatayspor, ligde 8 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 3, bordo-beyazlılar 2 galibiyet elde ederken 3 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 18 kez rakip ağları sarsarken, kalesinde de 9 gole engel olmadı.

Takımın başında Serdar Topraktepe olacak

Kötü bir dönemden geçen ve son olarak dün akşam saatlerinde yönetim kurulu tarafından alınan kararla teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilen Beşiktaş'ta Hatayspor maçında takımın başında Serdar Topraktepe yer alacak. Siyah-beyazlılar, Serdar Topraktepe önderliğinde daha önce çıktığı toplam 11 müsabakada 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşarken 3 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş'ta 4 oyuncu forma giyemeyecek

Kartal'da uzun süreli sakatlığı bulunan Necip Uysal'ın yanı sıra Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Ernest Muçi de sakatlıkları sebebiyle Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Derbi öncesi 4 oyuncu sınırda

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ciro Immobile, Al Musrati ve Jonas Svensson ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular Hatayspor müsabakasında kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Kadir Sağlam düdük çalacak

İkili arasındaki maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Anıl Usta yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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