Hatayspor-Beşiktaş maçı canlı anlatım! Daha ilk dakika dolmadan gol geldi
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Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'un konuğu oluyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Maçta Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü var...
Hatayspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Hatay Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son Trabzonspor maçından beraberlikle ayrılan ve son 5 haftada yalnızca 1 galibiyeti bulunan Beşiktaş, Hatayspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni ve kart cezalısı Simon Falette maçta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal forma giyemeyecek. 5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti.
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Aabid, Boudjemaa, Saba, Ayoub, Ze Luis
Beşiktaş : Ersin, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Dele Alli, Nkoudou, Muleka, Weghorst
Dakika 13: Beşiktaş'ın kazandığı penaltı, pozisyonda Weghorst'a pası veren Salih Uçan'ın topla buluşmadan önce ofsaytta bulunması sebebiyle iptal edildi.
Dakika 11: Beşiktaş penaltı kazandı.
Dakika 1: Beşiktaş, Wout Weghorst'un golüyle 1-0 öne geçti.