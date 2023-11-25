Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Son Güncelleme:
Spor Haberleri
Abone Ol

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 98-75 yendi.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Umut Memiş, Sami İrek

Beşiktaş : Yueru Li 21, Melek Uzunoğlu 10, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Nogic 10, Evans 26, Elif Bayram 11, Krivacevic 8, Elif Ülkü 4, Ceyda Necmiye Bekar 2, Zeynep Can, Sevval Sıla Kaplan, Zümrüt Karahan

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Jackson 15, Öykü Canlıel 6, Sena Işık 8, Elanur Demir 6, Brown 27, Şara Baş 7, Nuran Tutsak 3, Öykü Taşkın 3

1. Periyot: 33-19

Devre: 52-39

3. Periyot: 79-58

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 98-75 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Beşiktaş Hatay Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title