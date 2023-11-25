Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 98-75 yendi.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Umut Memiş, Sami İrek
Beşiktaş : Yueru Li 21, Melek Uzunoğlu 10, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Nogic 10, Evans 26, Elif Bayram 11, Krivacevic 8, Elif Ülkü 4, Ceyda Necmiye Bekar 2, Zeynep Can, Sevval Sıla Kaplan, Zümrüt Karahan
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Jackson 15, Öykü Canlıel 6, Sena Işık 8, Elanur Demir 6, Brown 27, Şara Baş 7, Nuran Tutsak 3, Öykü Taşkın 3
1. Periyot: 33-19
Devre: 52-39
3. Periyot: 79-58
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 98-75 yendi.
Kaynak: AA / Spor