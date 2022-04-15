Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler

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Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti

AA - Ercan Çakar - Spor
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Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor ile 17 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor ile 17 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptığı bildirildi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra uçakla Giresun'a gidecek.

AA / Ercan Çakar - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Beşiktaş, Nisan, Spor, Haberler

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