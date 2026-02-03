Haberler

Beşiktaş, Göztepeli futbolcu Junior Olaitan'ı duyurdu

Beşiktaş, transfer görüşmeleri için 23 yaşındaki Göztepeli futbolcu Junior Olaitan'ı bugün İstanbul'a davet etti. Olaitan, sağlık kontrolleri için İstanbul Havalimanı'na inmeyi bekliyor.

Beşiktaş'ın, transfer görüşmelerinde bulunduğu 23 yaşındaki Göztepeli futbolcu Junior Olaitan, bugün İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Junior Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Olaitan'ı taşıyan uçak bugün 14.30'da İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Beninli orta saha, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 18 maçta 2 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
