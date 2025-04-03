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Beşiktaş, Göztepe'ye Türkiye Kupası'nda da mağlup oldu

Beşiktaş, Göztepe'ye Türkiye Kupası'nda da mağlup oldu
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye 3-1 kaybederek kupaya veda etti. Daha önce Süper Lig'de de Göztepe'ye 4-2 yenilmişti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'ye evinde 4-2 kaybeden Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda ağırladığı rakibine bu kez 3-1 yenildi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla kupaya veda etti. Kartal, aynı zamanda İzmir ekibiyle bu sezon oynadığı ikinci mücadeleden de kayıpla ayrıldı.

İki takım, ligin 13. haftasında yine Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşmış ve kazanan 4-2'lik skorla Göztepe olmuştu.

Beşiktaş ile Göztepe, sezonun son maçını Süper Lig'in 32. haftasında İzmir'de oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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