Beşiktaş, Göztepe'ye Deplasmanda 3-0 Yenildi

SÜPER Lig'de 6'ncı haftanın açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'ye 3-0 kaybederken, iki takımın teknik direktörü müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, çok üzgün olduklarını söyledi. Yalçın, "Bu mağlubiyet bize yakışmadı. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Hem güç anlamında hem temaslı oyunda bizden daha iyi iş yaptılar. Biz oyunsal anlamda geride kaldık. Yenilen goller basitti. Bu seviyede böyle goller yememek gerekiyor. Basit goller yedik, hazırlanmıştık ama oynanan oyun daha gerçekçi. Bu akşam için üzgünüz. Herkes çok yeni. Toparlanmak için zaman lazım. Ne kadar toparlanırız zaman içinde göreceğiz" dedi.

'PUAN ALMAYI KESİNLİKLE HAK ETMEDİK'

Eksiklerden ötürü tercihler yapmak zorunda kaldığının altını çizen Sergen Yalçın, "Eksiklerden dolayı tercihler yapmak zorunda kaldık. Merkez orta sahada cezalılar ve sakatlıklar vardı. Demir Ege ve Necip'i tercih ettik. Necip uzun yıllar oynamadı ama fiziksel olarak hazırdı. Oyun böyle olunca birçok tartışma olabilir. Bugün itibariyle yapılan hamlelerin konuşulacağı bir maç olacağını düşünmüyorum. Puan almayı kesinlikle hak etmedik" diye konuştu.

"OYUNCULARIMIZ DERSLER ÇIKARMALI"

52 yaşındaki teknik direktör, Rafa Silva'nın durumu için şu ifadeleri kullandı: "Çalışıyoruz, bireysel performanslara bakarsak Rafa Silva üzerinden yorumlamak yanlış. Bugün kimin performansı iyi diye söylersek iki oyuncu sayabiliriz. Demir Ege ve Bilal iyiydi. Bizi tatmin edecek oyuncu çok yoktu. Takım performansımız beklentimizin çok altındaydı. Puan alacak oyun olamadık. Dersler çıkarmamız gerekiyor, daha doğrusu oyuncular dersler çıkarmalı. Uzun yıllar ciddi başarısızlık var. Sürekli teknik direktörler değişiyor, oyuncular değişiyor. Öncelikle sistemin kurulması gerekiyor. Hakemi konuşacak bir oyun oynamadık. Skoru hakeme bağlamaya gerek yok. Biz nasıl oynamalıyız onu düşünmeliyiz. Biz kendi içimizde problemleri çözmeliyiz."

STANIMIR STOILOV: AKILLI BİR OYUN OYNADIK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kendileri için çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bulgar teknik adam, "Ben Göztepe taraftarını ve ailesini tebrik ediyorum. Biraz akıllı oynadık. İlk golü ve ardından ikinci golü hızlıca bulduk. Bu dakikalardan itibaren orta alanı kapatarak orada rakibe fırsat vermeyerek oynadık. Kontratakları kovaladık. Hızlı santrforlarımızı kullanmak istedik ve bunu başardık. Beşiktaş tehlikeli bir takım orada bir hata yaparsak kalemizde golü görebilirdik. Alanlarını iyi kapattık" dedi.

"DAHA İYİ OLMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ"

Stoilov sözlerinin devamında şu cümleleri kullandı: "Yine hücumda net goller kaçırdık, bu konuda ilerlemeliyiz. Göztepe disiplinli bir takım. Taktiksel kuralları uygulayarak oynuyoruz. Futbolcularımız sahada ne istersek yapmaya gayret ediyor. Bizim potansiyelimiz çok daha üzerinde. Topla daha iyi şeyler yapabiliriz. Fiziksel olarak daha iyi olabiliriz. Rekabeti artırmak gerekiyor, oyuncularımızın formlarını artırmaları gerekiyor. Bizim farklı tarzımız var. Biz topa sahip olmak için oynamıyoruz. Biz daha agresif, baskılı ve dinamik bir oyun tarzını benimsiyoruz. Seçimlerimizi buna göre yapıyoruz. Bu tarzımızla birçok rakibe sıkıntı yaşatıyoruz."

"KULÜBÜMÜZ İYİ TRANSFERLER YAPTI"

Stanimir Stoilov takımın transfer politikasını değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam, "Ben sadece bir teknik direktör değilim aynı zamanda iş hocasıyım. Bu yaz baktığımızda kulüp iyi satışlar yaptı, iyi transferler yaptı. Bunun ileride de tekrarlanması gerekiyor. Benim için önemli olan elimizdeki oyuncularla en iyisini ortaya koymak, onları geliştirmek, oyuncularımızın piyasa değerlerini artırmak. Bu tüm kulüpler adına çok değerli. Benim için önemli olan takıma odaklanmak, en azında yeni yıla kadar en iyi işi ortaya koyabilmek" ifadelerini kullandı.