Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Göztepe'ye 4-2 Mağlup Oldu

Beşiktaş, Göztepe'ye 4-2 Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi. İlk yarıda 2-0 öne geçen Beşiktaş, Göztepe'nin üst üste attığı gollerle maçı kaybetti.

(İSTANBUL) - Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında ağırladığı Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş Göztepe'yi konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçı hakem Alper Akarsu yönetti.

Beşiktaş,  Semih Kılıçsoy'un 3. dakikada ve Göztepe oyuncusu Malcom Bokele'nin 9. dakikada kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti. 12. dakikada Malcome Bokele 32. dakikada Taha Altıkardeş, 82. dakikada David Datro Fofana  ve 90 artı 1. dakikada David Tijaniç'in golüyle Göztepe skoru 4-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu.

Kaynak: ANKA / Spor
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada

 İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış

Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş

 23 ilimizde eğitime kar engeli

23 ilimizde eğitime kar engeli
Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın

İçi yolcu dolu uçak, inişten sonra alev aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa mı etti? Ankara okullar tatil mi 25 Kasım? MasterChef kim elendi? 24 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi? Beşiktaş-Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Göztepe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bolu'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar tatil mi edildi? Arda Güler Leganes-Real Madrid maçında oynayacak mı? LEGANES-REAL MADRID MAÇI İZLE! Leganes-Real Madrid maçı HD, şifresiz izleme linki (S SPORT frekans bilgileri) Survivor All Star ilk yarışmacısı kim oldu? Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.