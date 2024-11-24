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Beşiktaş, Göztepe'ye 22 Yıl Sonra Evinde Mağlup Oldu

Beşiktaş, Göztepe'ye 22 Yıl Sonra Evinde Mağlup Oldu
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'ye 4-2 yenilerek, 22 yıl aradan sonra rakibine evinde kaybetti. Karşılaşmada Beşiktaş ilk 9 dakikada 2-0 öne geçmesine rağmen, Göztepe'nin gollerine engel olamadı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Beşiktaş, rakibine evinde 22 yıl sonra kaybetti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 4-2'lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla İzmir ekibine evinde 22 yıl sonra yenildi. Karşılaşmanın ilk 9 dakikasında 2-0 öne geçen Kartal, İzmir ekibinin 12, 32 ve 82. ve 90+1. dakikalarındaki gollerine engel olamayınca sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Göztepe'ye İstanbul'da en son 2001-2002 sezonunda kaybeden Kartal, sonrasında oynadığı 6 lig müsabakadan da galip ayrılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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