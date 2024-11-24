Beşiktaş, Göztepe'ye 22 Yıl Sonra Evinde Mağlup Oldu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Beşiktaş, rakibine evinde 22 yıl sonra kaybetti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 4-2'lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla İzmir ekibine evinde 22 yıl sonra yenildi. Karşılaşmanın ilk 9 dakikasında 2-0 öne geçen Kartal, İzmir ekibinin 12, 32 ve 82. ve 90+1. dakikalarındaki gollerine engel olamayınca sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Göztepe'ye İstanbul'da en son 2001-2002 sezonunda kaybeden Kartal, sonrasında oynadığı 6 lig müsabakadan da galip ayrılmıştı. - İSTANBUL