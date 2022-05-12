Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri ve istasyon koşuları yaptığı bildirildi. İdmanın, uygulanan taktik programla sona erdiği aktarıldı.

Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın takımdan ayrı koşu yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Göztepe, Mayıs, Spor, Haberler

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