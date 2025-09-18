Beşiktaş, Göztepe Maçı İçin İzmir'e Geldi

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasının açılış maçında yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, İzmir'e geldi.

Siyah-beyazlıları Adnan Menderes Havalimanı'nda taraftarı yalnız bırakmadı. Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Orkun'un yanı sıra sakatlıkları süren Ndidi, Salih ve Rashica kafileye dahil edilmedi. Havalimanına gelen futbolseverler başta teknik direktör Sergen Yalçın olmak üzere oyunculara büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da kafileye eşlik etti. Adalı taraftarlara bol bol imza dağıtırken, futbolseverler de çiçek takdim etti.