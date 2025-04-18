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Beşiktaş, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Göztepe ile oynayacağı maç için hazırlıklarını, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçı için bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla İzmir'e giderek kampa girecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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