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Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamladı. Antrenman teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, pas idmanıyla antrenmana devam etti. Çalışma taktik çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kalkacak özel uçakla İzmir'e gidecek.

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Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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