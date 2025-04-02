Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi

Bakan Bolat'ı karşısında gören esnaf denetim var sandı ama...
Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha

Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha
TRT, Aybüke Pusat'ı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkardı

TRT, Aybüke Pusat'ı dizi kadrosundan çıkardı

Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.