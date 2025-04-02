Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor