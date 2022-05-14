Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar Göztepe maçı için bugün saat 18.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla İzmir'e giderek kampa girecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Valerien Ismael, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Haberler

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