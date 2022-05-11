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Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas ve 5'e 2 çalışmaları yapıldı. Antrenman, uygulanan taktik programın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Valerien Ismael, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Haberler

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