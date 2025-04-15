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Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları içeren 5'e 2 top kapma ile başladı ve çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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