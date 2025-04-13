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Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Başakşehir maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncuların 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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