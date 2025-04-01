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Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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