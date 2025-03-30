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Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Galatasaray maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 1 Nisan Salı günü saat 11.45'te yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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