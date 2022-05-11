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Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

AA - Ercan Çakar - Spor
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Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın, uygulanan taktik programın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbide sağ uyluk iç adalesi ve karın ön duvarında ağrı hisseden Rıdvan Yılmaz'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'nın çekildiği belirtilerek, "Görüntülemede uyluk iç (adduktor longus) ve karın ön adalesinde (rectus abdominus) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Ercan Çakar - Spor

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Göztepe, Mayıs, Spor, Haberler

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