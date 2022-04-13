Beşiktaş, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor ile 17 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen ve 20 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenmanın ilk bölümünde siyah-beyazlılar, ısınma ve pas çalışması yaptı. Ismael, 3 takıma ayırdığı oyuncularından pas çalışması sırasında tempolu olmalarını istedi. Pas çalışmasında oyuncuların hırsı ve neşesi dikkati çekti.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz ile Mert Günok, takımdan ayrı çalıştı. Kasık ağrısı nedeniyle takımdan ayrı kalan Rıdvan'ın yarın çalışmada yer alabileceği bildirildi. Gribal enfeksiyon geçiren Can Bozdağan ise antrenmana katılamadı.

Siyah-beyazlı ekip, antrenmanın basına kapalı bölümde ise dar alanda çift kale maç yaptı.

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.