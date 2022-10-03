Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 8 Ekim Cumartesi günü Bitexen Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 8 Ekim Cumartesi günü Bitexen Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idmanı, pas çalışması ve dar alanda çift kale maçla tamamladı. Beşiktaş, Giresunspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 5 Ekim Çarşamba günü devam edecek. Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Giresunspor Beşiktaş Spor Haberler

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