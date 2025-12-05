Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora: 'Kupaya talip bir takım olarak karşınıza kim çıkarsa yenmeniz gerekiyordu'

BEŞİKTAŞ Genel Sekreteri Uğur Fora, "Kupaya talip bir takım olarak karşınıza kim çıkarsa yenmeniz gerekiyordu. Dolayısıyla iyi bir fikstür oldu. İnşallah sonu iyi olur" dedi.

Türkiye Kupası grup eşleşmeleri, TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimiyle belli oldu. Kura çekiminin ardından Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi bir fikstürleri olduğuna değinen Uğur Fora, "Kupaya talip bir takım olarak karşınıza kim çıkarsa yenmeniz gerekiyordu. Dolayısıyla iyi bir fikstür oldu. İnşallah sonu iyi olur" ifadelerini kullandı.

'REYTİNGİ ARTIRMA VE HEYECAN ANLAMINDA İYİ OLABİLİR'

Türkiye Kupası'nın yeni statüsü hakkında konuşan Fora, "Reytingi artırma ve heyecan anlamında iyi olabilir. Deneyeceğiz, göreceğiz. Net bir kanaatim yok ama iyi olacağını düşünüyorum. Bu kaçınılmaz bir şey. Mecbursunuz bunu yapmaya hatta alışmak zorundayız. Burada önemli olan güç dağılımlarını dengeli yapıp, kupanın başından sonuna kadar olabildiğince rekabetli ve reyting sağlayabilecek şekilde yürümesi. Takımlar için bunun bir angarya değil, aslında heyecanı ve seyirciyi de içine alan bir şova dönüşmesi önemli. Dolayısıyla bunu denemekte fayda var diye düşünüyorum" sözlerini sarf etti.