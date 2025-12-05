Haberler

Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora: 'Kupaya talip bir takım olarak karşınıza kim çıkarsa yenmeniz gerekiyordu'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, Türkiye Kupası'nın fikstürünün iyi olduğunu belirterek, 'Kupaya talip bir takım olarak karşınıza kim çıkarsa yenmeniz gerekiyor' dedi. Ayrıca, yeni statünün reyting artırma potansiyeline de dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ Genel Sekreteri Uğur Fora, "Kupaya talip bir takım olarak karşınıza kim çıkarsa yenmeniz gerekiyordu. Dolayısıyla iyi bir fikstür oldu. İnşallah sonu iyi olur" dedi.

Türkiye Kupası grup eşleşmeleri, TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimiyle belli oldu. Kura çekiminin ardından Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi bir fikstürleri olduğuna değinen Uğur Fora, "Kupaya talip bir takım olarak karşınıza kim çıkarsa yenmeniz gerekiyordu. Dolayısıyla iyi bir fikstür oldu. İnşallah sonu iyi olur" ifadelerini kullandı.

'REYTİNGİ ARTIRMA VE HEYECAN ANLAMINDA İYİ OLABİLİR'

Türkiye Kupası'nın yeni statüsü hakkında konuşan Fora, "Reytingi artırma ve heyecan anlamında iyi olabilir. Deneyeceğiz, göreceğiz. Net bir kanaatim yok ama iyi olacağını düşünüyorum. Bu kaçınılmaz bir şey. Mecbursunuz bunu yapmaya hatta alışmak zorundayız. Burada önemli olan güç dağılımlarını dengeli yapıp, kupanın başından sonuna kadar olabildiğince rekabetli ve reyting sağlayabilecek şekilde yürümesi. Takımlar için bunun bir angarya değil, aslında heyecanı ve seyirciyi de içine alan bir şova dönüşmesi önemli. Dolayısıyla bunu denemekte fayda var diye düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.