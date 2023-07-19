Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah, Stat Sponsorluğu İçin Görüşmeler Yapıyor

Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah, stat sponsorluğu için önemli firmalarla görüşmeler yaptıklarını ve pazarlık aşamasında olduklarını belirtti. Ayrıca, başkan Ahmet Nur Çebi'nin transferlerle ilgili açıklamayı kamp dönüşü yapacağı ifade edildi.

Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekiminin bütün takımlar için hayırlı olmasını dileyen Ferah, "Gerçekten İstanbul'un sıcağında bütün kulüp yöneticilerinin katıldığı keyifli bir kura çekimi oldu. 2023-2024 sezonu hepimiz için kazasız belasız bir lig olsun. Süper Lig'e çıkan takımlara başarılar diliyorum. Çok keyifli ve güzel bir sezon olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Stat sponsorluğun konusunda görüşmelerin sürdüğüne dikkat çeken Ferah, sponsorluğun yeni sezona yetişeceğini belirtti. Ferah, "Stat sponsorluğuyla ilgili birkaç önemli firmayla görüşüyoruz. Pazarlık aşamasında olduğumuz için rakam söylemem doğru olmaz. Çok az bir süre kaldı. Beşiktaş'ın menfaatlerine hangisi uygunsa, sizler aracılığıyla en kısa zamanda taraftarlarımıza bu haberi vereceğiz" şeklinde konuştu.