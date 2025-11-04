Haberler

Beşiktaş Genel Kuruluna Araştırma Komisyonu Kuruldu

Beşiktaş'ta 2 Kasım 2025'te gerçekleştirilen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'un usul ve kararlarının geçerliliği, Divan Başkanlık Kurulu tarafından oluşturulan araştırma komisyonu ile incelenecek.

BEŞİKTAŞ'ta 2 Kasım 2025'te yapılan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'un ardından kamuoyunda yer alan iddialar üzerine Divan Başkanlık Kurulu harekete geçti. Kurul, genel kurulun usul ve kararlarının geçerliliğini yeniden değerlendirmek üzere bir araştırma komisyonu oluşturulduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"02.11.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı sonrasında kamuoyunda çıkan tüm iddia ve ithamlar nedeni ile genel kurul üyelerimiz ve camiamızda hiçbir soru işareti kalmaması amacıyla şüpheye mahal vermeden şeffaf bir şekilde genel kurulun usul ve kararlarının geçerliliğinin incelenmesi için ayrıca Tüzüğümüz 40/d madde yetkisi kapsamında görülen lüzüm üzerine Divan Başkanlık Kurulumuz gerekli incelemeleri yapmak üzere araştırma komisyonu kurulmasına karar vermiştir. En kısa zamanda incelemeler yapılarak genel kurul üyelerimiz ve camiamızı bilgilendiriyor olacağız. Camiamıza duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
