Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne Yenildi: Sezonun İlk İç Saha Mağlubiyeti
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak, bu sezonki ilk iç saha yenilgisini aldı. Önceki üç iç saha maçında ise galip gelmişti. Futbolseverler, siyah-beyazlıların bir sonraki iç saha karşılaşmasını Fenerbahçe ile oynayacağını bekliyor.
Beşiktaş, Gençlerbirliği mağlubiyetiyle bu sezon Süper Lig'de ilk iç saha mağlubiyetini yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla sezonun ilk iç saha mağlubiyetini aldı. Ligde Tüpraş Stadyumu'nda 3 maça çıkan siyah-beyazlılar, Eyüpspor, RAMS Başakşehir ve Kocaelispor'a karşı üstünlük kurmayı başarmıştı.
Sergen Yalçın'ın öğrencileri, ligde bir sonraki iç saha müsabakasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. - İSTANBUL
