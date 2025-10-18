Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne 2-1 Yenilerek İç Sahada İlk Mağlubiyetini Aldı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki 9. haftada konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek iç sahada bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Cengiz Ünder'in golüyle öne geçen Beşiktaş, kaleci Mert Günok'un hatası sonrası gelen gollerle maçı kaybetti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi.
İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın ikinci yarısına Cengiz Ünder'in golüyle başlayan Beşiktaş, 79. dakikada David Jurasek'in kendi kalesine attığı gole engel olamadı.
Gençlerbirliği beraberlik golünden 2 dakika sonra Tongya'nın attığı golle müsabakayı 2-1 kazandı.
3 maç sonra kaybetti.
Beşiktaş, Süper Lig'de 3 maç aradan sonra yenilgi yaşadı.
Göztepe'ye deplasmanda 3-0 yenildikten sonra Kayserispor'u 4-0, Kocaelispor'u 3-1 yenen Beşiktaş, Galatasaray'la deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.
Bu periyotta 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek 13 puanda kaldı.
Sahasındaki ilk yenilgi
Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybeden Beşiktaş, bu sezon iç sahadaki ilk mağlubiyetini yaşadı.
Siyah-beyazlı takım, daha önce sahasında oynadığı ikas Eyüpspor, RAMS Başakşehir ve Kocaelispor maçlarını kazanmıştı.
Cengiz Ünder ikinci golünü attı
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla ikinci golünü kaydetti.
Siyah-beyazlı oyuncu, ilk golünü Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı RAMS Başakşehir maçının son dakikasında atmıştı.
Jurasek oyuna girer girmez kendi kalesine attı
Beşiktaş'ta bu sezon eleştirilen isimler arasında yer alan David Jurasek, oyuna girer girmez kendi kalesine gol attı.
Maçın 78. dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan siyah-beyazlı oyuncu, sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Pereira'nın içeri çevirdiği topun göğsüne çarparak kaleyi gitmesine engel olamadı.
Bu golle Gençlerbirliği skoru 1-1'e getirirken, Jurasek'in topa ilk teması golle sonuçlandı.
Tribünlerden Mert'e tepki
Beşiktaşlı taraftarlar, Gençlerbirliği'nin ikinci golü sonrası kaleci Mert Günok'u protesto etti.
Tecrübeli kalecinin ikinci golde hatalı olduğunu düşünen siyah-beyazlı tribünler, topa her temasında Mert Günok'u ıslıkladı.