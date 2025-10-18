Haberler

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne 2-1 Mağlup Oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek kötü bir sonuç aldı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, Beşiktaş ikinci yarıda öne geçmesine rağmen Gençlerbirliği iki golle maçı kazanmayı başardı.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Suat Güz yaptı.

Maçın ilk bölümünde oyunun hakimi Beşiktaş oldu. 39'uncu dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cengiz Ünder'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Erhan Erentürk'ten döndü. Dönen topu Abraham tamamlamak istedi ancak başarılı olamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Beşiktaş, 47'nci dakikada öne geçti. Rafa Silva'nın pasıyla buluşan Cengiz Ünder'in ceza sahası içi sağ çaprazından uzak köşeye vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. Gençlerbirliği, 79'uncu dakikada eşitliği sağladı. Ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Pereira'nın içeriye çevirdiği top Jurasek'e çarparak ağlarla buluştu: 1-1. 81'inci dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Ceza sahası içinde Beşiktaş savunmasından seken topu önünde bulan Tongya, kaleyi karşıdan gören pozisyonda fileleri havalandırdı: 1-2. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
