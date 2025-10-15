Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışan futbolcuların ısınma koşularıyla başladığı antrenmana pas ve taktik çalışmayla devam ettiği, idmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.