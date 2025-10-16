Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
Beşiktaş, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maça hazırlık için antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla sürdü.
BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor