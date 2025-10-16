Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları ile sürdü.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor