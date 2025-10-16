Haberler

Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları ile sürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber

Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sadettin Saran Dünyaca ünlü isme 'Güle güle' dedi

Dünyaca ünlü isme "Güle güle" dedi
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Hadise bir şeyler deniyor!
'Öcalan'a umut hakkı' polemiği! Özlem Zengin 'Talep olmadı' dedi, DEM'den anında yanıt geldi

"Öcalan" polemiği: Biri "Ben duymadım" dedi, diğeri yalanladı
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.