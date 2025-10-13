Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL