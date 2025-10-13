Haberler

Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
