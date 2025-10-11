Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarına devam ediyor. Takım, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor