Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı için idmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, çeşitli çalışmalarla 1 saat 20 dakika sürdü.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan günün ikinci antrenmanı, çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor