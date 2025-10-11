Haberler

Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı için idmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, çeşitli çalışmalarla 1 saat 20 dakika sürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan günün ikinci antrenmanı, çift kale maçla sona erdi.

