Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
Beşiktaş, 18 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam ederken, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda kuvvet, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapıldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanı salonda gerçekleştirdi.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda oyuncular; gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve çabukluk çalışması yaptı.
Kaynak: AA / Ercan Doğan - Spor