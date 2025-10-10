Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başkan Serdal Adalı'nın da takip ettiği antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı oyuncuların dar alan oyunları, sürat ve bitiricilik idmanlarıyla antrenmanı noktaladığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.