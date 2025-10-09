Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdiği aktarıldı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.