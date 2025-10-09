Haberler

Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanlar kondisyon ve taktik çalışmalarıyla sürdürülüyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
