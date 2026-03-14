Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve elle gol atma çalışmasıyla başlayan idman, duran top çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmayla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı