Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçına Hazır
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla geçti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalar yapıldı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma sonrası taktik uygulamalarla sona erdi.
Beşiktaş ile Gençlerbirliği yarın saat 17.00'de Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor