Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik uygulamalarla sona erdi.
Siyah-beyazlı takım, yarınki antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor