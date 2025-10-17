Haberler

Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazır

Güncelleme:
Beşiktaş, SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Takım, antrenmanlarını tamamladı ve maç için hazırlandı.

SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında yarın sahasında saat 17.00'de Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 17.00'de sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Yarınki mücadele öncesinde Beşiktaş; 1 maç eksiğiyle, 13 puanla, 7'nci sırada yer alıyor. 14'üncü basamaktaki Gençlerbirliği'nin ise 5 puanı bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
