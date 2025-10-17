Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmasıyla sona erdi. - İSTANBUL