Haberler

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı için antrenman yapıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenman, oyuncuların kondisyon ve taktik çalışmaları ile devam ediyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Siyah-beyazlı oyuncuların kondisyon ve taktik çalıştıkları belirtilirken, antrenmanın ısınma koşuları ve pas çalışmalarının ardından taktiksel uygulamalarla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da kalkacak özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
