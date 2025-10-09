Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kuvvet, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı salonda yapıldı.
Futbolcular, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi.