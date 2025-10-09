Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL