Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde düzenlenen antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor