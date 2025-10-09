Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi. - İSTANBUL