Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kuvvet, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla sürdü.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor