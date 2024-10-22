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Beşiktaş, Genç Kaleci Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile Sözleşme İmzaladı

Beşiktaş, Genç Kaleci Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile Sözleşme İmzaladı
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Beşiktaş, 17 yaşındaki kaleci Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüp, genç futbolcunun potansiyeline güveniyor.

BEŞİKTAŞ, 17 yaşındaki kaleci Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gelişimini 2019-2020 sezonundan bu yana Beşiktaş Futbol Akademi'de sürdüren genç futbolcumuz Mehmet Tuğra Yeşilyurt'la 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Sahip olduğu potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Tuğra Yeşilyurt'a yeni dönemde üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yeşilyurt Beşiktaş Futbol Finans Spor

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