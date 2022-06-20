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Beşiktaş, genç kaleci Emre Bilgin'le sözleşme yeniledi

AA - Hilmi Sever - Spor
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Beşiktaş, genç kaleci Emre Bilgin'le sözleşme yeniledi

Beşiktaş Kulübü, 18 yaşındaki kalecisi Emre Bilgin'le sözleşme yenilediklerini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, 18 yaşındaki kalecisi Emre Bilgin'le sözleşme yenilediklerini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sportif direktör Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcu ile bir araya geldi.

Kazancı, 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Bilgin'e başarı dileklerinde bulundu.

AA / Hilmi Sever - Spor

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