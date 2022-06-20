Beşiktaş, genç kaleci Emre Bilgin'le sözleşme yeniledi Beşiktaş Kulübü, 18 yaşındaki kalecisi Emre Bilgin'le sözleşme yenilediklerini duyurdu. Beşiktaş Kulübü, 18 yaşındaki kalecisi Emre Bilgin'le sözleşme yenilediklerini duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sportif direktör Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcu ile bir araya geldi. Kazancı, 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Bilgin'e başarı dileklerinde bulundu. AA / Hilmi Sever - Spor Beşiktaş Spor Haberler

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