Beşiktaş, genç kaleci Emre Bilgin'le sözleşme yeniledi
AA - Hilmi Sever - Spor
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Beşiktaş Kulübü, 18 yaşındaki kalecisi Emre Bilgin'le sözleşme yenilediklerini duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, 18 yaşındaki kalecisi Emre Bilgin'le sözleşme yenilediklerini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sportif direktör Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcu ile bir araya geldi.
Kazancı, 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Bilgin'e başarı dileklerinde bulundu.
AA / Hilmi Sever - Spor